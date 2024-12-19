«Ред Булл» всё-таки уволил второго номера. Кто должен стать новым напарником Ферстаппена?

Я слышал версию, что «быки» не будут брать Цуноду просто из-за грядущего расставания с «Хондой», но не понимаю, какое это имеет значение. Японский концерн, безусловно, помог карьере Цуноды, но причём это сейчас? «Ред Булл» просто должен решить, тянет гонщик или нет, справится ли он с задачей лучше конкурента. И какая при этом разница, что за мотор будет у Юки за спиной? Он поедет как-то хуже или лучше, когда в 2026 году появятся логотипы «Форда»?