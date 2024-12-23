Эпоха Хэмилтона в «Мерседесе» — всё. Собрали 10 главных моментов

А вот поражение 2016 года было со всех сторон нелогичным. На одинаковой технике Хэмилтон проиграл менее статусному пилоту, которого он, казалось бы, полностью задвинул на второй план за предыдущие два сезона. Да, можно сказать, что упустил титул Льюис во многом из-за сгоревшего мотора в Малайзии, но, как говорится, игра забудется, а счёт останется. Чемпионат 2016 года остался за Росбергом — сей факт из истории уже никак не стереть.