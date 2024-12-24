Отец Ферстаппена ответил, в каком случае Макс не будет уходить из «Ред Булл»

«Дальнейшие планы Макса? Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация здесь, в “Ред Булл”. Послушайте, если команда сможет сделать это снова в следующем году, и мы будем впереди, тогда Макс просто останется», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.