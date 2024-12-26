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Макс Ферстаппен высказался о британских СМИ после инцидентов в минувшем сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу британских СМИ.

Источник: Getty Images

В прошлом сезоне Формулы-1 нидерландец шутил про своё «неправильное гражданство», тем самым подчёркивая предвзятость британских спортивных СМИ.

«Чувствую ли я, что не получаю должного признания? Дело не в признании, а в определённых вещах, которые происходят на трассе и из-за которых тебя иногда несправедливо изображают. Но, конечно, бóльшую часть времени я боролся с британским гонщиком», — приводит слова Ферстаппена издание Sportskeeda.

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом по итогам прошлого сезона Формулы-1.