Макс Ферстаппен высказался о британских СМИ после инцидентов в минувшем сезоне

«Чувствую ли я, что не получаю должного признания? Дело не в признании, а в определённых вещах, которые происходят на трассе и из-за которых тебя иногда несправедливо изображают. Но, конечно, бóльшую часть времени я боролся с британским гонщиком», — приводит слова Ферстаппена издание Sportskeeda.