Шарль Леклер оценил выступление «Феррари» в минувшем сезоне Формулы-1

«Первая часть сезона получилась непростой. Определённо, у нас была не самая быстрая машина. На самом деле мы работали над тем, чтобы сделать её быстрее. Во второй половине сезона мы проделали невероятную работу, в основном по улучшению скорости болида. Мы значительно ускорили темп. Были намного ближе к ребятам, которые находились впереди, и на некоторых гонках наша машина, вероятно, была самой быстрой», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.