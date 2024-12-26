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Шарль Леклер оценил выступление «Феррари» в минувшем сезоне Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги завершившего сезона Формулы-1.

Шарль занял третье место в общем зачёте пилотов, а «Скудерия», боровшаяся за Кубок конструкторов, расположилась в итоге на второй позиции.

«Первая часть сезона получилась непростой. Определённо, у нас была не самая быстрая машина. На самом деле мы работали над тем, чтобы сделать её быстрее. Во второй половине сезона мы проделали невероятную работу, в основном по улучшению скорости болида. Мы значительно ускорили темп. Были намного ближе к ребятам, которые находились впереди, и на некоторых гонках наша машина, вероятно, была самой быстрой», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.