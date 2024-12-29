В «Мерседесе» рассказали о фобии, которой обладает Хэмилтон

«Что ж, таких пилотов, как он, больше нет, так что с этой точки зрения он определённо уникален. С ним приятно работать. Он, как и все мы, стремится к успеху, а в команде — это то, чего можно ожидать от каждого. Но у Льюиса есть своя собственная фобия проигрывать, которая определяет его трудовую этику.



И это здорово, потому что когда у вас есть гонщик, который привносит это в команду, он бесконечно старается, бесконечно хочет совершенствоваться. И это придаёт команде огромное количество энергии и мотивации.



Он единственный гонщик, с которым я работал, и у которого это проявляется в такой степени. Да, конечно, ни один хороший гонщик не любит проигрывать, все они это ненавидят. Это абсолютно стандартно. Но всё же я думаю, что именно работа и беспокойство о результатах, которые возникают у Льюиса, отличают его от большинства других», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.