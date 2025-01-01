Льюис Хэмилтон теперь официально пилот «Феррари»

Новый болид команды из Маранелло на сезон-2025 будет представлен на отдельной презентации «Феррари», которая состоится 19 февраля. За день до этого состоится первая в история общая программа на популярном стадионе «О2-Арена», где все коллективы Формулы-1 покажут ливреи своих автомобилей. Также Хэмилтон проведёт отдельные тесты на болиде 2023 года, дата которых ещё не названа.