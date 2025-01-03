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Макс Ферстаппен выбрал между кошками и собаками

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу любви к кошкам и собакам.

Источник: Getty Images

Нидерландец признался, что предпочитает собак.

«Я собачник. Рос с собаками и кошками, просто кошки несколько более самостоятельны дома. Я много путешествую, а собака требуют заботы. Она как ребёнок. Так что с ними немного сложнее. Нет, даже если бы у меня была собака, я бы не хотел брать её в паддок, потому что это доставило бы много стресса. Все бы захотели её потрогать. Для собаки это не очень хорошо», — приводит слова Ферстаппена Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен хотел назвать кота в честь своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, но дочь подруги гонщика Келли Пике, Пенелопа, выступила против.

Макс Ферстаппен опробовал суперкар Honda Acura GTP: