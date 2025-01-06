«Остановить это безумие». Макс Ферстаппен высказался о календаре Формулы-1

«Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну, а что мы можем поделать? Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепи», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.