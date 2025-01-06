Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остановить это безумие». Макс Ферстаппен высказался о календаре Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу расширения календаря Формулы-1.

В прошлом сезоне было проведено 24 Гран-при.

«Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну, а что мы можем поделать? Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепи», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко обозначил главное требование к пилоту команды новозеландцу Лиаму Лоусону на сезон-2025.