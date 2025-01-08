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«Формула-1» продлила контракт с Гран-при Бельгии

«Формула-1» продлила контракт с Гран-при Бельгии на четыре гонки до 2031 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Гран-при Бельгии будет в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2031 года, стороны продлили контракт на четыре гонки, сообщается в официальном аккаунте самой престижной серии автоспорта в соцсети X.

Руководство «Формулы-1» подписало новый контракт с трассой в Спа, который включает в себя гонки в календаре чемпионата в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. В 2028 и 2030 годах Гран-при Бельгии в календаре «Формулы-1» не будет.

Гран-при Бельгии впервые стал этапом «Формулы-1» в 1950 году. В минувшем сезоне гонку выиграл британский пилот Льюис Хэмилтон, который получил победу после дисквалификации его напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла.