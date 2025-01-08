«Формула-1» продлила контракт с Гран-при Бельгии

Руководство «Формулы-1» подписало новый контракт с трассой в Спа, который включает в себя гонки в календаре чемпионата в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. В 2028 и 2030 годах Гран-при Бельгии в календаре «Формулы-1» не будет.