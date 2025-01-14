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Бывшая жена Ральфа Шумахера призналась, что сожгла своё свадебное платье

Кора Шумахер, бывшая жена экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, сожгла своё свадебное платье. Об этом сообщает издание Bild.

Источник: Getty Images

«Это остатки моего свадебного платья от Escada. Я даже не знаю, почему оно всё ещё здесь. Помимо прочего, благодаря терапии я узнала, что наши разочарования в первую очередь связаны с ложными ожиданиями. Сейчас я стараюсь подходить к ситуациям более открыто, менее осуждающе. Вместо того чтобы отстраняться, я ищу общий язык с теми, кто мне дорог», — заявила экс-супруга младшего из братьев Шумахеров.

Напомним, в октябре Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, рассказал о ментальных проблемах своей матери.