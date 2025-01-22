Мазепин: профессиональную автокарьеру завершил, все мои выезды сейчас — это хобби

«В связи с тем, что я свою профессиональную автокарьеру завершил, все мои выезды сейчас — это хобби, которое приносит удовлетворение с точки зрения спортивных результатов, интересности медийного плана, с точки зрения грандиозности мероприятий. Ну и, конечно же, в моём возрасте, проведя около 20 лет в профессиональном автоспорте, ездить бесплатно тоже уже не хочется. Поэтому, когда все эти три компонента сходятся, вы меня видите в каких-то амплуа на трассе. Так я выступал на Moscow Raceway в “туринге”, так я выступил в Дубае, так я буду, наверное, выступать ещё какое-то количество лет», — приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.