Чемпион «Формулы-1» разбил болид на предсезонных тестах

Источник утверждает, что Хэмилтон попал в аварию во второй день тестов в Барселоне. Британец врезался в ограждение трассы на модифицированной версии машины «Феррари» 2023 года. Отмечается, что болид получил повреждения подвески и аэродинамических элементов кузова, а сам Хэмилтон не пострадал. В команде устанавливают причины инцидента.