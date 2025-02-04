В Формуле-1 внесли важное изменение в правила. Попахивает формализмом и вредительством

Гран-при Испании — девятый в календаре, то есть восемь этапов из 24 (треть!) пройдёт по одним правилам, а остальные — по-другим. Насколько это в принципе нормально для чемпионата мира? Подобные поправки в правила неизбежно потребуют дополнительных затрат — хотя бы для того, чтобы убедиться, что машина пройдёт техинспекцию по новым правилам, и в этом смысле директива ФИА, так волнующейся о доходах команд, тоже выглядит неуместной. По задумке ФИА, ужесточение проверок должно положить конец спорам о том, что кто-то нарушает регламент, однако почти наверняка разговоров о гибких антикрыльях станет только больше.