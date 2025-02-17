Семья Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о шантаже

Ранее трое подозреваемых угрожали опубликовать фотографии Шумахера, требуя 15 миллионов евро. В середине февраля один обвиняемый в шантаже семьи семикратного чемпиона «Формулы-1» был приговорен к лишению свободы на три года. Его сын и бывший сотрудник службы безопасности получили условные сроки — шесть месяцев и два года соответственно. Семья бывшего гонщика считает, что приговор для экс-охранника был слишком мягким.
«Мы подали апелляцию на то, что, по нашему мнению, является слишком мягким приговором для экс-сотрудника службы безопасности. На мой взгляд, он был вдохновителем этого преступления. Что до сих пор шокирует меня больше всего, так это грубое нарушение доверия. Он должен понести наказание, которое отпугнет потенциальных подражателей», — заявила супруга Шумахера Коринна Шумахер.
Бывший сотрудник службы безопасности Шумахера сделал копии около 1500 личных фото и видео и продал их шантажисту, который вместе с сыном позвонил семье Шумахера в Швейцарии и потребовал деньги. Согласно обвинению, вымогатель требовал от семьи Шумахера 15 миллионов евро. В противном случае он грозил опубликовать личные фотографии и видео семьи гонщика в даркнете. Летом все трое были арестованы. Позднее шантажист и его сын признали свою вину, а экс-сотрудник службы безопасности отрицал свою причастность к преступлению.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года появилась информация, что спортсмен был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.