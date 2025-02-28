Соперники обратили внимание на то, что верхний элемент заднего крыла на MCL38 открывается при активации DRS. В итоге этот скандал урегулировала ФИА тем, что ужесточила тесты на гибкость крыльев перед началом нового сезона. Но после тестов в Бахрейне Формула-1 столкнулась с новым скандалом из-за «мини-DRS».
«Это по-прежнему продолжается. Думаю, что “Феррари” и “Макларен” всё ещё делают ставку на этот эффект», — приводит слова технического директора команды «Ред Булл» Пьера Ваше портал The Race.
Новый сезон Формулы-1 стартует 6 марта в Мельбурне.