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Формула-1 столкнулась с новым скандалом из-за «мини-DRS»

В сезоне 2024 года после Гран-при Азербайджана разгорелся скандал вокруг болида команды «Макларен».

Источник: Getty Images

Соперники обратили внимание на то, что верхний элемент заднего крыла на MCL38 открывается при активации DRS. В итоге этот скандал урегулировала ФИА тем, что ужесточила тесты на гибкость крыльев перед началом нового сезона. Но после тестов в Бахрейне Формула-1 столкнулась с новым скандалом из-за «мини-DRS».

«Это по-прежнему продолжается. Думаю, что “Феррари” и “Макларен” всё ещё делают ставку на этот эффект», — приводит слова технического директора команды «Ред Булл» Пьера Ваше портал The Race.

Новый сезон Формулы-1 стартует 6 марта в Мельбурне.