ФИА начала борьбу с «мини-DRS» и намеревается запретить систему как можно скорее

Напомним, ещё в 2024 году после Гран-при Азербайджана разгорелся скандал вокруг болида команды «Макларен». Соперники обратили внимание на то, что верхний элемент заднего крыла на MCL38 начинает приоткрываться на прямых даже без активации DRS. ФИА ужесточила тесты на гибкость крыла, однако в Бахрейне скандал вспыхнул с новой силой — во время предсезонных тестов ситуация продолжила набирать обороты.