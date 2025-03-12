Доменикали останется на посту президента «Формулы-1» до 2029 года.

«Для меня большая честь оставаться во главе этого невероятного вида спорта, который я люблю и который был частью моей жизни с самого детства. Вместе со всеми участниками проекта “Формула-1” мы продолжим служить интересам наших болельщиков, ведь именно они являются сердцем всего, что мы делаем. Страсть, энергия и адреналин — это то топливо, которое заставляет меня каждый день отдавать “Формуле-1” все свои силы», — сказал Доменикали.