Как поедет Хэмилтон в «Феррари» и ещё 7 тем, за которыми надо следить в новом сезоне Ф-1

Второй вопрос — как себя проявит новичок Лиам Лоусон. Нашла ли команда в его лице того самого второго номера, который будет уступать Максу не слишком много и отбирать очки у соперников. Совсем уж в идеале — вовсе покажет себя как если не потенциальная замена Ферстаппену (мало ли что), но хотя бы как адекватный временный вариант. Задора у Лиама в избытке, но не испарится ли он, если машина вновь начнёт «брыкаться»?