Норрис завоевал поул в квалификации ГП Австралии, Пиастри — второй, Ферстаппен — третий

Вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье место занял действующий чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Представители «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали только седьмым и восьмым — монегаск не сумел прибавить на финальном быстром круге, а британец продолжает адаптацию к новой для себя команде.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.
После второго сегмента выбыли:
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:16.112.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.453.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:16.483.
14. Джек Дуэн («Альпин») — 1:16.863.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:17.520.
После первого сегмента выбыли:
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:16.525.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.579.
18. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 1:17.094.
19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:17.147.
20. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.