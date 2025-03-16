Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага

После спокойного рестарта гонщики по сути сосредоточились на наблюдении за погодой. Тучи подступали, над трассой становилось всё темнее, и гоночные инженеры обещали ливень на протяжении пары кругов. Шли нервные рассуждения — что будем делать при первых каплях дождя? В итоге Норрис, наученный опытом Гран-при России 2021 года, сразу же при ухудшении погоды рванул в боксы. А вот Оскару Пиастри не повезло: он потерял контроль над машиной и улетел в траву, из которой выбирался целую вечность. Австралиец всё же выехал задом, но продолжил борьбу уже за пределами очковой зоны.