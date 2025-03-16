Хэмилтон раскритиковал болид «Феррари» после гонки в Австралии

«Это было очень сложно и прошло гораздо хуже, чем я думал. Машиной было очень, очень трудно управлять сегодня. Я просто благодарен, что удержал ее от столкновения со стеной, потому что именно туда она хотела попасть большую часть времени. Многое нужно осмыслить, плюс привыкнуть к новому двигателю в дождевых условиях. Требуются другие настройки, иной стиль вождения и другая конфигурация рулевого колеса. Я держался сколько мог, даже вышел в лидеры в какой-то момент. Но нам не хватило информации о дожде. Думаю, из-за этого мы упустили шанс», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.