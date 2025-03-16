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Хэмилтон раскритиковал болид «Феррари» после гонки в Австралии

Хэмилтон заявил, что машиной «Феррари» было очень трудно управлять в Австралии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что гонка Гран-при Австралии «Формулы-1» прошла для него хуже, чем он ожидал.

Гонка первого этапа нового сезона прошла в воскресенье. Победу в ней одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Хэмилтон, который проводил дебютный Гран-при в качестве пилота «Феррари», финишировал десятым.

«Это было очень сложно и прошло гораздо хуже, чем я думал. Машиной было очень, очень трудно управлять сегодня. Я просто благодарен, что удержал ее от столкновения со стеной, потому что именно туда она хотела попасть большую часть времени. Многое нужно осмыслить, плюс привыкнуть к новому двигателю в дождевых условиях. Требуются другие настройки, иной стиль вождения и другая конфигурация рулевого колеса. Я держался сколько мог, даже вышел в лидеры в какой-то момент. Но нам не хватило информации о дожде. Думаю, из-за этого мы упустили шанс», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Шанхае с 21 по 23 марта.