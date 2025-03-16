Стюарды вернули Антонелли на четвертое место на Гран-при Австралии

После смены шин новичок «Формулы-1» выехал на фаст-лейн перед немецким гонщиком «Заубера» Нико Хюлькенбергом. Антонелли получил пятисекундный штраф и опустился с четвертого на пятое место, пропустив вперед таиландского пилота «Уильямса» Александера Албона. После гонки в «Мерседесе» представили стюардам видео эпизода с камеры болида, которое, как сообщается в документе, показывает, что итальянец посмотрел в зеркало заднего вида и, убедившись в наличии места, совершил маневр.