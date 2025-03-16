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Стюарды вернули Антонелли на четвертое место на Гран-при Австралии

Антонелли вернулся на четвертое место по итогам Гран-при Австралии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стюарды отменили штраф итальянскому пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за небезопасный выпуск пилота на пит-лейн во время гонки Гран-при Австралии «Формулы-1», сообщается на сайте Международной федерации автоспорта (FIA).

После смены шин новичок «Формулы-1» выехал на фаст-лейн перед немецким гонщиком «Заубера» Нико Хюлькенбергом. Антонелли получил пятисекундный штраф и опустился с четвертого на пятое место, пропустив вперед таиландского пилота «Уильямса» Александера Албона. После гонки в «Мерседесе» представили стюардам видео эпизода с камеры болида, которое, как сообщается в документе, показывает, что итальянец посмотрел в зеркало заднего вида и, убедившись в наличии места, совершил маневр.

Пятисекундный штраф был отменен, в результате чего Антонелли вновь поднялся на четвертое место в гонке.