Умер экс-владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан

Команда «Джордан» выступала в «Формуле-1» с 1991 по 2005 год и одержала победы в четырех гонках. В 2005 году команда была продана российской компании «Мидланд», после чего еще несколько раз меняла владельцев. В настоящий момент она выступает в «Формуле-1» под названием «Астон Мартин».