Умер экс-владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ирландский бизнесмен, телекомментатор и бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан скончался на 77-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает «Формула-1» на своей официальной странице в соцсети X.
В декабре 2024 года Джордан объявил, что ему была диагностирована агрессивная форма рака простаты и мочевого пузыря, которая дала метастазы в позвоночник и таз.
«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда умел заставить людей улыбаться, оставаясь искренним и ярким в любое время. Эдди был главным героем целой эпохи “Формулы-1”, и его будет очень не хватать», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на семью бизнесмена, Джордан ушел из жизни утром 20 марта, находясь в окружении родных и близких.
Команда «Джордан» выступала в «Формуле-1» с 1991 по 2005 год и одержала победы в четырех гонках. В 2005 году команда была продана российской компании «Мидланд», после чего еще несколько раз меняла владельцев. В настоящий момент она выступает в «Формуле-1» под названием «Астон Мартин».