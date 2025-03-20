Пилот Ф-1 засмотрелся в сторону и устроил аварию. Неловкий момент от гонщика «Астона»

В сезоне-2024 Формула-1 возвращалась в Китай впервые после пандемии, и уикенд прошёл по-настоящему дико. В пятницу в Шанхае была дождливая погода, и тем не менее дважды по ходу заездов загоралась трава на обочине трассы. Вечером того дня стюарды по ошибке чуть не лишили Норриса поула к спринту — судьи вовремя исправились, однако на следующий день Ландо лишил себя поула сам. Короткая субботняя гонка запомнилась стычкой Алонсо и Сайнса, но самый дикий момент произошёл на 26-м круге воскресного Гран-при.