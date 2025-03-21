«Формула-1» доехала до Китая. Нас ждет первый в сезоне спринт-уик-энд

Говорить о прогнозах на «Гран-при Китая» тяжело. Как минимум из-за непоказательности всего, что мы могли увидеть в Мельбурне. Конечно, легкая ставка — сказать, что «Макларены» окажутся быстрее всех, что «Ред Булл» будет незначительно отставать, а «Мерседес» и «Феррари» (если не пойдет дождь) будут бороться между собой. Однако будущие гонки способны предоставить нам нечто куда более интересное, чем простое повторение уже увиденного протокола.
Специфика трассы
В вопросах пилотирования Китай не изобилует сложностями — из всего обилия различных связок действительную трудность представляют только улитка первого поворота, быстрая последовательность с седьмого по девятый и открывающаяся улитка с одиннадцатого по тринадцатый. Однако остальные повороты — шпильки, требующие предельной точности на торможении. Стоит ударить по педали тормоза на пять-десять метров позже, как возникает негативное последствие в виде промаха по апексу поворота и последующая потеря километров в час на прямой.
Еще, без сомнения, важную роль сыграет обновленный асфальт. В нынешнем регламенте даже мельчайшие кочки сказываются на изменении дорожного просвета болидов, что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень прижимной силы. Это же стоит десятых и сотых долей секунды на круге. Помимо прочего, новое покрытие означает отсутствие держака (резины, въевшейся в асфальт, которая гарантирует более высокий уровень прижимистости болида): команды банально не успеют накатать его, что будет означать не слишком типичные условия для техники.
Показательность результатов
Общая простота китайской трассы означает, что мы увидим не только технику, но и пилотов в их настоящей форме. Новички, например, смогут полнее себя раскрыть. Конечно, можно говорить, что младшие серии в Шанхай не приезжают, однако и все действующие пилоты, и резервные гонщики команд проезжают десятки часов на симуляторе, чтобы подготовиться к будущим «Гран-при», и Китай исключением не станет.
Однако ничто не заменит реального опыта на трассе. Его здесь будет меньше — спринт-уик-энд подразумевает лишь одну свободную практику, которой для извлечения максимума из машин хватит не всем. В особенности новичкам. Но одно можно утверждать точно: их результаты будут ближе к реальному положению дел, чем в Мельбурне.
Особенности спринт-уик-энда
Малое количество тренировочных сессий скажется и на технике, и здесь мы можем плавно подступать к прогнозам. За последние годы — в частности, с 2023 — лучше всего к спринт-уик-эндам готовились «Феррари». У них есть и тест-пилоты с опытом управления реальной машиной, способные, без сомнения, предоставить точные данные о необходимых регулировках болида, и свежий симулятор, специально созданный для машин текущего регламента. Скудерия продолжает разбираться с новой передней подвеской, и Китай станет для них скорее тестовым полигоном, чем местом, где они смогут показать высокий результат.
Но говорить о больших шансах на победу не приходится. После прошлой гонки все технические эксперты, пилоты «Формулы-1» и главы команд говорят о доминации «Макларена». И есть основания полагать, что Китай для них станет еще более легкой гонкой, чем австралийский «Гран-при»: в прошлом году трасса в Шанхае подарила им не только первый подиум, но и поул к спринту. В этом году можно рассчитывать на продолжение победного шествия, если Ландо Норрис и Оскар Пиастри не допустят ошибок.
«Мерседесы», несмотря на отличный результат в Австралии, не дают оснований полагать, что их форма сохранится или улучшится. Прорыв Кими Антонелли скорее показатель качества его пилотажа, чем реальной формы болида, как и третье место Джорджа Расселла, — несмотря на подиум, его можно объяснить скорее переменчивостью условий и атипичным результатом остальных, чем демонстрацией того, что «Мерседес» способен затесаться среди лидеров.
В случае с «Ред Буллом» — все сложнее. Даже при безоговорочной доминации в 2023-м, Макс Ферстаппен уступил несколько побед в спринтах — в Баку и Катаре. RB21, болид команды, не проявил узости рабочего окна настроек или сложностей при настройке болида. В определенном смысле австрийская команда в этот уик-энд темная лошадка, и нельзя однозначно предполагать, чем для них обернется ограниченное число тренировок.
Расклады на гонку
И если к спринту еще можно сделать осторожные прогнозы, то к воскресной гонке — нет. Спринт-уик-энды всегда содержат в себе небольшую загадку, деля пилотов на две категории: тех, кто между субботой и воскресеньем сможет найти улучшение темпа благодаря настройкам, и тех, кто не сможет.
Представим невероятный сценарий: «Феррари» с оглушительным успехом забирают первый ряд в спринт-квалификации, затем — дублем побеждают в субботней гонке. А уже в квалификации не могут показать секунд, способных претендовать на топ-5. Это вполне типичная, пусть и несколько преувеличенная ситуация. Все будет зависеть от того, насколько машина определенной команды сможет прибавить между двумя гонками.
Расписание уик-энда
Пятница, 21 марта
- 6.30 Первая практика.
- 10.00 Спринт-квалификация.
Суббота, 22 марта
- 6.30 Спринт-гонка.
- 10.00 Квалификация.
Воскресенье, 23 марта
- 10.00 Гонка.