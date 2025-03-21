«Формула-1» доехала до Китая. Нас ждет первый в сезоне спринт-уик-энд

Но говорить о больших шансах на победу не приходится. После прошлой гонки все технические эксперты, пилоты «Формулы-1» и главы команд говорят о доминации «Макларена». И есть основания полагать, что Китай для них станет еще более легкой гонкой, чем австралийский «Гран-при»: в прошлом году трасса в Шанхае подарила им не только первый подиум, но и поул к спринту. В этом году можно рассчитывать на продолжение победного шествия, если Ландо Норрис и Оскар Пиастри не допустят ошибок.