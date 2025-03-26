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«Ред Булл» решил убрать напарника Ферстаппена после двух гонок сезона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение отправить второго пилота команды Лиама Лоусона в младшую команду после всего двух гонок сезона.

Источник: Reuters

Лоусон заменил в «Ред Булл» Серхио Переса, и в руководстве команды надеялись, что новозеландец будет стабильно приносить очки, однако в первых двух гонках сезона Лоусон разочаровал: на Гран-при Австралии он сошел с трассы, а на Гран-при Китая стал 12-м. В то же время его звездный партнер Макс Ферстаппен с 36 очками занимает второе место в личном зачете. В Кубке конструкторов «Ред Булл» сейчас второй и на 42 очка отстает от лидирующего «Макларена».

Как сообщает Autosport, вместо Лоусона партнером Макса Ферстаппена станет Юки Цунода.