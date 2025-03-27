Кристиан Хорнер подчеркнул вклад Лиама Лоусона в развитие команды на Гран-при Китая

«Мы приняли решение стартовать с пит-лейна, нарушив режим “закрытого парка”, чтобы попробовать радикальные изменения в настройках, потому что возможности тестирования на этих машинах очень ограничены.
Так что было разумно сказать: «Хорошо, мы лучше начнём с пит-лейна, но давайте попробуем извлечь что-нибудь из сегодняшнего дня». Мы это сделали. Мы получили ценную информацию о 56 кругах с радикально изменившимися настройками машины.
Это позволило получить огромную информацию для нашего производства, поскольку мы стремимся улучшить наши показатели в предстоящих гонках", — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.