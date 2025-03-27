Кристиан Хорнер подчеркнул вклад Лиама Лоусона в развитие команды на Гран-при Китая

Так что было разумно сказать: «Хорошо, мы лучше начнём с пит-лейна, но давайте попробуем извлечь что-нибудь из сегодняшнего дня». Мы это сделали. Мы получили ценную информацию о 56 кругах с радикально изменившимися настройками машины.