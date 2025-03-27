Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» с Гран-при Японии

«Мы невероятно гордимся тем, что Юки заслужил переход в “Ред Булл”. Его прогресс в прошлом году и с самого начала 2025 года был просто сенсационным. Для нас было огромной привилегией наблюдать этот прогресс. Энергия и позитив Юки осветили каждый уголок паддока, он навсегда останется в Racing Bulls. Мы желаем ему успеха, которого он заслуживает в “Ред Булл”, — сказал руководитель Racing Bulls Лоран Мекис.