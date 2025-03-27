Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» с Гран-при Японии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Японский пилот Racing Bulls Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в «Ред Булл» с Гран-при Японии «Формулы-1», сообщает команда в соцсети Х.
В Австралии Лоусон стал 18-м в квалификации и не смог финишировать в гонке. На прошедшем
«Мы невероятно гордимся тем, что Юки заслужил переход в “Ред Булл”. Его прогресс в прошлом году и с самого начала 2025 года был просто сенсационным. Для нас было огромной привилегией наблюдать этот прогресс. Энергия и позитив Юки осветили каждый уголок паддока, он навсегда останется в Racing Bulls. Мы желаем ему успеха, которого он заслуживает в “Ред Булл”, — сказал руководитель Racing Bulls Лоран Мекис.
Отмечается, что Лоусон перейдет в Racing Bulls в рамках ротации пилотов.
«Было тяжело видеть, как Лиам испытывает трудности с болидом в первых двух гонках, и в результате мы коллективно приняли решение о ранней замене. Мы подошли к сезону с двумя целями: сохранить титул среди пилотов и вернуть себе титул среди конструкторов, и это чисто спортивное решение. Мы признаем, что предстоит проделать большую работу с болидом RB21, а опыт Юки окажется весьма полезным в проработке его текущей версии», — цитирует руководителя Red Bull Кристиана Хорнера сайт команды.
Гран-при Японии «Формулы-1» пройдет