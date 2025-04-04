В Японии стартует третий этап сезона «Формулы-1»

Стартовые два этапа прошли под диктовку действующего обладателя Кубка конструкторов «Макларена». И если бы не начавшийся к концу гонки Гран-при Австралии дождь, который спутал карты всем пилотам, то у команды было бы два победных дубля подряд. А так на счету гонщиков коллектива британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри по одной победе. Первый лидирует в сезоне с 44 очками, опережая чемпиона мира последних четырех лет нидерландца Макса Ферстаппена на 8 баллов. У лидера «Ред Булл» в Японии будет новый партнер по команде — руководство австрийского коллектива не удовлетворили результаты, показанные в первых двух гонках новозеландцем Лиамом Лоусоном, и оно решило сделать рокировку с дочерней командой «Рейсинг Буллз»: на повышение отправился японец Юки Цунода, а Лоусон был переведен в младший коллектив австрийского концерна.
Конфигурация трассы «Судзука» уникальна — она имеет своеобразную форму восьмерки (для пересечения используется мост) и является единственной подобной в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при «Формулы-1» она принимает с 1987-го. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.
За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии шотландца Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре «Формулы-1» (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.
Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, трижды — Ферстаппен, дважды — испанец Фернандо Алонсо.
Первая часть свободных заездов начнется в 05:30 мск, вторая — в 09:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (05:30 мск) и квалификация (09:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (08:00 мск).