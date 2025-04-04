В Японии стартует третий этап сезона «Формулы-1»

Стартовые два этапа прошли под диктовку действующего обладателя Кубка конструкторов «Макларена». И если бы не начавшийся к концу гонки Гран-при Австралии дождь, который спутал карты всем пилотам, то у команды было бы два победных дубля подряд. А так на счету гонщиков коллектива британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри по одной победе. Первый лидирует в сезоне с 44 очками, опережая чемпиона мира последних четырех лет нидерландца Макса Ферстаппена на 8 баллов. У лидера «Ред Булл» в Японии будет новый партнер по команде — руководство австрийского коллектива не удовлетворили результаты, показанные в первых двух гонках новозеландцем Лиамом Лоусоном, и оно решило сделать рокировку с дочерней командой «Рейсинг Буллз»: на повышение отправился японец Юки Цунода, а Лоусон был переведен в младший коллектив австрийского концерна.