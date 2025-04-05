Что с Хэмилтоном и как Ферстаппен взял поул? Главные вопросы перед гонкой Ф-1

Британец ещё не освоился за рулём «Феррари» и в данном случае не смог выжать из машины максимум. Однако в целом всё выглядит не так плохо, и, если бы не проблемы в «Ложке» в финальной попытке, Льюис был бы в топ-6. Будем надеяться, что со временем Хэмилтон выйдет на уровень Леклера — несмотря на все сложности, за рулём красной машины ему, кажется, проще, чем в прошлогоднем «Мерседесе».