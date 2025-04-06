Впервые в сезоне «Макларен» не доминировал. Чем запомнился «Гран-при Японии»?

Итогом этого невероятного круга стал отрыв в двенадцать тысячных секунды. Меньше мгновения, которое человек способен осознать. Именно в такие моменты понимаешь весь масштаб таланта Ферстаппена — то, насколько близко он подбирается к пределам возможного. То, почему он уже вписал и с каждым новым шокирующим выступлением продолжает вписывать свое имя в историю. Не важно, фанат вы «Макларена», всей душой любите «Феррари» или остаетесь верны «Мерседесу» — этот круг нельзя считать следствием одной только быстрой машины. То, что мы увидели в субботу, — это мастерство и талант в их чистом виде.