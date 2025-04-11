Пустынная буря на Сахире. Чего ждать от этапа в Бахрейне?

«Я настраивал машину очень специфично, под свой стиль пилотирования, и я чувствую, что это поможет мне чаще выжимать из машины максимум. Это еще нужно подтвердить, но я жду Бахрейна, чтобы увидеть, сработает ли это. Если сработает — я уверен, что весь оставшийся год буду придерживаться этой же тактики и это принесет свои плоды. Но если это означает, что мы на четвертом месте, — это плохо. Я надеюсь, что скорость придет. Улучшения должны возникнуть в ближайшее время».