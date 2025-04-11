Пустынная буря на Сахире. Чего ждать от этапа в Бахрейне?

После гонки в Японии осталось множество вопросов, ответы на которые ждут нас на втором этапе азиатско-арабского тройника. «Формула-1» отправляется на международный автодром Бахрейна, где команды продемонстрируют максимум своих возможностей.
Особенности трека
Главное, что нужно знать о Сахире, — автодром, как и недавняя Судзука, крайне требователен к резине. Но если на японском этапе мы могли оценить отношение болидов и с шинами в целом, то в Бахрейне увидим, как машины взаимодействуют с задними. На трассе три поворота, требующих качества на разгоне, — и с контролем износа будет помогать высокий прижим на задней оси.
В прошлом году «Феррари» шли здесь сразу за «Ред Буллом», несмотря на проблемы с тормозами, работа с которыми для Бахрейна критична. Радует следующий фактор — трек крайне широкий, в нем сразу три зоны DRS, при этом только одна из них следует из ходового последнего поворота. Другие две — после первого и десятого — помогают при разгоне.
Связка девятого и десятого поворотов заслуживает особенного внимания — в 2023-м Хэмилтона в ней невероятно обогнал Алонсо. В той же гонке Сайнс, а годом спустя и Расселл показали, что ошибка в этой связке, перетекающей из быстрого поворота в медленный, почти гарантирует обгон машине, едущей позади.
Оптимальность трассы
Бахрейн — не слишком специфичный трек, который уже много лет используется для тестов «Формулы-1». В нем присутствуют почти все типы поворотов, что позволяет понять характеристики болидов, в нем есть кочковатые и гладкие места, чтобы исследовать требования техники по высоте подъема.
В первой практике бахрейнского этапа проедет сразу шесть новичков — Дино Беганович («Феррари», Формула-2), Аюму Иваса («Ред Булл», Супер-Формула), Фредерик Вести («Мерседес», резервист и тест-пилот), Фелипе Другович («Астон Мартин», резервист и тест-пилот), Рё Хиракава («Хаас», резеврист и тест-пилот, двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость) и Люк Браунинг («Уильямс», юниор).
Но подобное количество пилотов не должно смущать — проблем с поиском настроек у команд не будет. Хотя бы из-за того, что на автодроме Бахрейна они провели уже около суток на предсезонных тестах.
Обновления «Феррари»
Но для некоторых команд этот уик-энд будет крайне важен, в первую очередь для «Феррари». Свой год они, очевидно, хотели начать совсем иначе. И обновленное днище машины, которое они привезут на Сахир, определит положение команды в сезоне.
У этого обновления своя история. Во-первых, Скудерия планировала привезти его позже, в Майами. Но поняв, что машина не так быстра, как планировалось, его изготовление было решено ускорить. Ходят слухи, что это даже повлекло за собой некоторый конфликт между Фредериком Вассером, руководителем команды, и отделом аэродинамики.
Вассер, сторону которого занял и Лоик Серра, технический директор «Феррари», настаивал на отсрочке обновления, апеллируя к необходимости сначала довести нынешнюю версию машины до идеала.
Отдел аэродинамики, руководит которым Диего Тонди, остался доволен итогами симуляций, проведенных с помощью вычислительной аэродинамики и аэротрубы, и, напротив, хотел ввести новое обновление как можно скорее.
У обеих сторон есть обоснования своей точки зрения, и в итоге «Феррари», понимая свое незавидное положение, решили все-таки привезти новинку. Для победы в чемпионате необходимо рисковать, и это понимают и Фредерик Вассер, и Диего Тонди. Поэтому — за итальянской командой в эти выходные стоит наблюдать особенно пристально. Помимо прочего, следим и за отношениями между пилотами, если они пересекутся на трассе.
По слухам, в субботу вечером на этапе в Японии Шарль Леклер заявил Фредерику Вассеру и своим инженерам, что он не собирается больше искать компромиссных со стилем Хэмилтона настроек болида и пойдет своим путем для максимизации своего результата.
Подобные нотки несогласия со всеобщей зависимостью Маранелло от фигуры семикратного чемпиона проглядывались еще после японской гонки, когда в интервью Шарль сказал:
«Я настраивал машину очень специфично, под свой стиль пилотирования, и я чувствую, что это поможет мне чаще выжимать из машины максимум. Это еще нужно подтвердить, но я жду Бахрейна, чтобы увидеть, сработает ли это. Если сработает — я уверен, что весь оставшийся год буду придерживаться этой же тактики и это принесет свои плоды. Но если это означает, что мы на четвертом месте, — это плохо. Я надеюсь, что скорость придет. Улучшения должны возникнуть в ближайшее время».
И если такая стратегия действительно окажется успешной, нам стоит ждать огромного отрыва Шарля от Льюиса. Хэмилтон в последние годы в «Мерседес» запомнился тем, что оправдывал спад собственных результатов экспериментами в области настроек машины для достижения максимального результата. Стоит ли говорить, что такая стратегия чаще приводила к провалам, чем к успехам?
«Феррари» нужен этот скачок как никому другому — оба пилота невероятно голодны до побед, и если сейчас это недовольство приводит к простому разделению подходов к машине, то в скором времени может привести к недовольству командой в целом.
А их болельщикам остается шутить о том, что «Формула-1» решила вернуть внезачетные гонки и чемпионат, как обычно, начинается в Бахрейне.
Дилемма «Ред Булл»
«Ред Булл» — еще одна команда, для которой этап в Бахрейне станет более важным, чем предыдущие. Конкретно — гонка на этой трассе будет важна для Юки Цуноды, который своим результатом в Японии никого, мягко говоря, не воодушевил. Снова финиш во второй десятке — может, вторая машина команды и вправду проклята?
Не стоит спешить с выводами. О дебюте Цуноды высказался Хельмут Марко, спортивный консультант команды: «Неплохо. Просто не повезло — во втором сегменте он допустил ошибку. Но в остальном — он правда был в порядке».
Меня интересует вопрос второй машины «Ред Булл», и я провел углубленный анализ темпа Юки Цуноды в своем телеграм-канале. Если кратко резюмировать — японцу пока только предстоит освоить RB21, но в течение гонки его показатели улучшились, причем достаточно заметно. Его стиль пилотирования похож на стиль Макса Ферстаппена, что оставляет надежды на успех.
Фавориты
Несмотря на описанное выше, самым вероятным претендентом на победу остается «Макларен». Несмотря на проблемы с нестабильностью задней части машины, они все еще на несколько десятых впереди остальных. Тем не менее, если «Феррари» смогут решить проблему недостатка темпа, а Макс Ферстаппен найдет удачные настройки, «Ред Булл» сможет составить конкуренцию Ландо Норрису и Оскару Пиастри.
Японский этап поставил перед нами много вопросов, в том числе о темпе команд. Судзука оставила за собой ворох интриг, и в Бахрейне мы увидим, во что они выльются.
Расписание уик-энда (время — московское):
Пятница, 11 апреля
Первая практика — 14.30
Вторая практика — 18.00
Суббота, 12 апреля
Третья практика — 14.30
Квалификация — 19.00
Воскресенье, 13 апреля
Гонка — 18.00.