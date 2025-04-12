Новым правилам Ф-1 предрекли провал. Но изменить их уже не получится

«Я бы не поддерживал идею возвращения V10 так громко, если бы мне нравилось то, что готовится к 2026 году, — цитирует Карлоса Сайнса Motorsport. — Мне, если честно, не особенно нравится то, что будет в 2026-м, то, что будет делать машина, что будет делать двигатель. Я бы предпочёл V10 с кое-какими доработками. Да, было бы нечестно не дать этим правилам шанса, если все считают, что они хороши, но, похоже, так считают уже не все».