Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации на четвертом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна, который проходит на автодроме в Сахире.
Результат Пиастри — 1 минута 29,841 секунды. Второе время показал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (отставание 0,168 секунды), замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер (+0,334) из «Феррари».
Также в десятку попали: 4. Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес», +0,372); 5. Пьер Гасли (Франция, «Альпин», +0,375); 6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен», +0,426); 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», +0,582); 8. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс», +0,839); 9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Феррари», +0,931); 10. Юки Цунода (Япония, «Ред Булл», +1,462).
Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон попал в аварию на старте второго сегмента квалификации и разбил болид.
Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье.