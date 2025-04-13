Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

ТАСС, 13 апреля. Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бахрейна. Соревнования прошли на автодроме «Сахир».