Инсайдер заявил, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» — уже решённое дело

«Все в паддоке уже говорят об этом. Здесь нет двух мнений, все считают, что Ферстаппен уйдёт. Обращаетесь к людям из нидерландских СМИ — они говорят, что контракт уже подписан. Другие говорят, что Макс ведёт переговоры. Такова природа происходящего. Имена останутся анонимными, но есть те, кто говорят об уходе Ферстаппена в “Астон Мартин”.



Другие спрашивают, почему, чёрт возьми, если динамометрические данные из Бриксуорта так хороши, а “Мерседес” действительно будет так силён в следующем году, то Максу не пойти туда», — сказал Саймон Лазенби в эфире Sky Sports.