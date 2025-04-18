В Саудовской Аравии стартует пятый этап сезона «Формулы-1»

После четырех этапов лидерство в чемпионате захватили пилоты «Макларена» — австралиец Оскар Пиастри одержал две победы, но уступает три очка в личном зачете партнеру по команде британцу Ландо Норрису, на счету которого один финиш на первом месте. Еще одна победа на счету четырехкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Но форма его команды не позволяет ему постоянно вести борьбу с «Маклареном», и все чаще стали появляться слухи, что нидерландец покинет австрийский коллектив, причем это может произойти уже по ходу текущего сезона.
Разговоры о проведении Гран-при Саудовской Аравии начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но строительство там автодрома требовало большего времени. Было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, которая будет принимать этап как минимум до 2027 года, после чего Гран-при должен переехать в Киддию. Заезды в Джидде проходят при искусственном освещении, трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга — 242 км/ч.
Дебютную гонку в Саудовской Аравии, которая прошла в 2021 году, выиграл британец Льюис Хэмилтон. В 2022-м и 2024-м победил Ферстаппен, в 2023-м — мексиканец Серхио Перес, который покинул «Формулу-1» по окончании прошлого сезона.
Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 16:30 мск, вторая — в 20:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (16:30 мск) и квалификация (20:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (20:00 мск).