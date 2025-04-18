В Саудовской Аравии стартует пятый этап сезона «Формулы-1»

После четырех этапов лидерство в чемпионате захватили пилоты «Макларена» — австралиец Оскар Пиастри одержал две победы, но уступает три очка в личном зачете партнеру по команде британцу Ландо Норрису, на счету которого один финиш на первом месте. Еще одна победа на счету четырехкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Но форма его команды не позволяет ему постоянно вести борьбу с «Маклареном», и все чаще стали появляться слухи, что нидерландец покинет австрийский коллектив, причем это может произойти уже по ходу текущего сезона.