Справедлив ли штраф Ферстаппена и не пора ли «Феррари» списывать сезон? Разбор Гран-при

Нет, не мог. В момент, когда старт уже проигран, единственный вариант спасти победу в гонке был только такой. На месте Оскара Макс бы сделал всё ровно так же. Поэтому, на мой взгляд, очень честный штраф. Лучше бы просто заставили поменяться местами, но и так сойдёт. Я вот совсем не понимаю, почему есть возможность такой срезки. Положите туда лежачие полицейские совсем лёгкие: если медленно проедешь, то всё ок, если быстро, то минус днище. И никто бы не срезал!