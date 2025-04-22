Михаэль Шумахер стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории с учётом инфляции

В список попали сразу несколько гонщиков. Наиболее высокооплачиваемым из них стал Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира, заработавший за карьеру аналог нынешних $ 1,39 млрд, ставший 12-м в этом рейтинге. Ещё один семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, продолжающий свою карьеру, заработал $ 970 млн, заняв 18-е место в рейтинге.