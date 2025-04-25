Не гонщик, так дизайнер. Чем займется Хэмилтон в случае завершения карьеры?

«Я знаю, каково это: когда у тебя ничего не получается и ты едешь ужасно медленно, то у тебя опускаются руки и не хочется больше что-то делать. Чем это все закончится? Если так будет продолжаться и дальше, то уже в середине сезона Льюис скажет себе: “Что я делаю с собой? Зачем? Я больше не получаю удовольствия от своей работы и просто мешаю команде. Мне 40 лет, я богат, не хочу больше гоняться”, — приводит слова немца Motorsport-Total.