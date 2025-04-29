«Безумие». Хэмилтон высказался о цене, по которой была продана его карточка с автографом

«Каково это — быть первым гонщиком Формулы-1, чья карточка была продана за $ 1 млн? Это довольно безумно. Никогда не думал, что такое когда-нибудь случится. Могу только догадываться, что цены на эти товары будут расти и дальше», — приводит слова Хэмилтона The Athletic.