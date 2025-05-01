У одного из фаворитов следующего сезона Ф-1 дела всё хуже. Точно ли надо верить в «Астон»?

Ну, а новый босс «Астона» Энди Кауэлл заверяет, что всё в порядке, Ньюи погружён в работу: «С самого первого дня мы подготовили его рабочую среду, он приходил на совещания по новому регламенту, по концепциям, над которыми мы работали. Мы напомнили ему обо всех сроках подачи информации. И он сразу же пошёл делать наброски на своей чертёжной доске и работать с инженерами. У Эдриана есть свой офис, все, кто проходит мимо, говорят, что, когда видят его, он всегда что-то рисует на доске. Конечно, он не ходит на совещания, не отвечает на электронные письма, он просто занят созданием быстрой машины. И мы поддерживаем это».