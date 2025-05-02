Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехкратный чемпион «Формулы‑1» Ферстаппен стал отцом

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен сообщил о рождении дочери.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион «Формулы‑1» нидерландец Макс Ферстаппен сообщил о рождении дочери.

Для пилота «Формулы-1» это первый ребенок. Его девушкой является Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике, которая ранее встречалась с российским автогонщиком Даниилом Квятом.

«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — написал Ферстаппен в Instagram*, выложив фотографию с новорожденной.

Пике встречалась с Квятом с января 2017 года по декабрь 2019-го и родила ему дочь Пенелопу. С Ферстаппеном они вместе с 2020 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.