Четырехкратный чемпион «Формулы‑1» Ферстаппен стал отцом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион «Формулы‑1» нидерландец Макс Ферстаппен сообщил о рождении дочери.
Для пилота «Формулы-1» это первый ребенок. Его девушкой является Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике, которая ранее встречалась с российским автогонщиком Даниилом Квятом.
«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — написал Ферстаппен в Instagram*, выложив фотографию с новорожденной.
Пике встречалась с Квятом с января 2017 года по декабрь 2019-го и родила ему дочь Пенелопу. С Ферстаппеном они вместе с 2020 года.
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