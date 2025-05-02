Формула-1 продлила Гран-при Майами до 2041 года

«Всего за три года Гран-при Майами зарекомендовал себя как одно из самых важных и зрелищных событий в нашем календаре, выдающийся пример качества и дальновидности, который действительно отражает дух и амбиции Формулы-1 в Соединённых Штатах.



Продление этого соглашения до 2041 года является стратегической вехой огромной важности, которая укрепляет наше присутствие в Америке и укрепляет постоянно укрепляющуюся связь с нашей развлекательной базой, которая постоянно растет и полна энтузиазма, как никогда раньше.



Майами — не только необыкновенный город, но и поистине глобальный спортивный центр, энергичный, динамичный и культурный. Все это было бы невозможно без дальновидности и неустанной преданности делу Стивена Росса и Тома Гарфинкеля, которым я выражаю свою искреннюю благодарность за лидерство, поддержку и преданность делу, с которыми они помогли превратить Гран-при Майами в мероприятие мирового уровня», — приводит слова президента «Королевских гонок» Стефано Доменикали пресс-служба серии.