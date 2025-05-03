Квалификацию к спринту Гран-при Майами выиграл 18-летний пилот «Мерседеса»

Антонелли показал в лучшем из кругов в финальном сегменте квалификации время 1 минута 26,482 секунды. Вторым стал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (+0,045 секунды), третье место занял его партнер по команде британец Ландо Норрис (+0,100).