Квалификацию к спринту Гран-при Майами выиграл 18-летний пилот «Мерседеса»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал победителем квалификации к спринтерской гонке в рамках Гран-при Майами «Формулы-1», который проходит на трассе в США.
Антонелли показал в лучшем из кругов в финальном сегменте квалификации время 1 минута 26,482 секунды. Вторым стал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (+0,045 секунды), третье место занял его партнер по команде британец Ландо Норрис (+0,100).
Также в первую десятку попали: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; «Ред Булл»), 5. Джордж Расселл (Великобритания; «Мерседес»), 6. Шарль Леклер (Монако; «Феррари»), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 8. Александер Албон (Таиланд; «Уильямс»), 9. Исаак Хаджар (Франция; Racing Bulls), 10. Фернандо Алонсо (Испания; «Астон Мартин»).
Антонелли 18 лет, он одержал первую в карьере победу в квалификации спринта. Итальянец также стал самым молодым обладателем поула.
В субботу состоятся спринт и квалификация основной гонки. Главный старт Гран-при Майами пройдет в воскресенье, 4 мая.