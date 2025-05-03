18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?

До 2 мая самым молодым обладателем поула в Формуле-1 считался (и считается до сих пор, если говорить о воскресных Гран-при) Себастьян Феттель — 13 сентября 2008 года немец, которому тогда был 21 год 2 месяца и 11 дней, за рулём «Торо Россо» стал быстрейшим в дождевой квалификации в Монце и на следующий день выиграл прошедшую на мокрой трассе гонку. Для команды из Фаэнцы, которая была основана как «Минарди», это была первая победа в Формуле-1. Следующая будет только в 2020-м — уже под именем «Альфа Таури».