Гонщик Албон получил штраф

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон получил пятисекундный штраф за нарушение дельты скорости в режиме машины безопасности во время спринтерской гонки Гран-при Майами «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Аналогичные штрафы получили новозеландский гонщик Racing Bulls Лиам Лоусон за столкновение с испанцем Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» и британский пилот «Хааса» Оливер Берман за небезопасный выезд на пит-лейн.
По итогам спринта представитель Таиланда занял четвертое место, однако после штрафа он опустился на 11-ю строчку. Лоусон стал 13-м, а Берман — 14-м. Все трое пилотов остались без очков.
После решения FIA топ-8 спринта выглядит следующим образом: 1. Ландо Норрис (Великобритания; «Макларен»); 2. Оскар Пиастри (Австралия; «Макларен»); 3. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»); 4. Джордж Расселл (Великобритания; «Мерседес»); 5. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин»); 6. Юки Цунода (Япония; «Ред Булл»); 7. Андреа Кими Антонелли (Италия; «Мерседес»); 8. Пьер Гасли (Франция, «Альпин»).