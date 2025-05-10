Джордж Расселл вернул семье деньги, вложенные в его карьеру

«Отец вложил огромные деньги в меня и ещё больше времени, так что я вернул своей семье полтора миллиона фунтов, которые были вложены в мою карьеру. Хотел ли мой отец быть ближе со своим сыном? Возможно. Но он верил, что этот путь подготовит меня к жизни. И он был прав», — приводит слова Расселла Daily Mail.