Шумахер снова на старте? Сын легенды пытается вернуться в «Формулу-1»

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын легендарного пилота «Феррари» Михаэля Шумахера, казалось, был обречен на успех с самого рождения. Прославленный отец мог подарить наследнику лучшее будущее и всеми силами старался поддерживать его во всех начинаниях. Мик определился с карьерой еще в детстве — он решил пойти по стопам великого родителя. Он не побоялся сравнения с талантом отца и упрямо начал путь к королевской серии. Только вот «Формула-1» не встретила его с распростертыми объятиями.
Первая попытка оказалась далеко не триумфальной. Команда «Хаас», с которой дебютировал Шумахер-младший в 2021 году, не смогла предложить своему пилоту конкурентоспособную технику, а ошибки Мика подлили масла в огонь критики, обрушившейся на молодого гонщика. После двух лет в чемпионате сын легенды потерял место в «Хаас» и даже вылетел из резерва «Мерседес». Но 26-летний пилот не сдается, а продолжает выступать в других сериях и строить фундамент для своего возвращения в «Формулу-1». Подобная настойчивость, конечно, заслуживает уважения. Но возникает вопрос — есть ли в этих попытках смысл? Ведь на вершине автогонок репутация теряется быстро, а вторые шансы — большая редкость.
Имя, обязывающее к скорости
Детям знаменитых родителей чаще всего бывает непросто. Несмотря на благосостояние и многочисленные открытые двери, они сталкиваются с повышенным вниманием, критикой и бесконечными сравнениями. Не стал исключением и Мик, который еще в детстве выбрал автоспорт. Михаэль не толкал сына в гонки намеренно и сперва даже надеялся, что наследник предпочтет менее опасную профессию. Однако, узнав о его выборе, великий пилот препятствовать не стал. Он окружил сына поддержкой и начал обучать, когда понял, что тот нацелен на гонки серьезно.
Мик быстро стал «надеждой мирового автоспорта». Многие тогда были настроены романтически — поклонники, пресса и даже сами команды «Формулы-1» жаждали возвращения легендарной фамилии. А «история наследника великого гонщика, который хочет доказать, что достоин» вызывала повсеместное восхищение и повышенный интерес к персоне молодого пилота. Так вокруг Мика сформировался ореол ожиданий, который активно подогревали в медиапространстве.
Будущее «Формулы-1»?
И сперва эти ожидания вполне оправдывались. Как и другие начинающие гонщики, Мик стартовал в картинге. В 2008 году он стал выступать под фамилией матери, чтобы избежать лишних разговоров. Чуть позже, разумеется, гонщик вернулся к победоносной фамилии. Уже в юниорских категориях сын Шумахера показывал уверенный рост: постепенно завоевывал подиумы, учился работать с техникой и инженерной командой. В 2015-м юный пилот перешел в формульные серии, где прогресс стал очевиден всем — спустя три года Мик выиграл титул в европейской «Формуле-3», одержав серию из пяти побед подряд. Успех закрепился в 2020-м, когда Шумахер-младший стал чемпионом «Ф-2». Благодаря своим достижениям молодой гонщик оказался в академии «Феррари».
Помимо восторженных отзывов, конечно, были и скептические. Всех смущал тот факт, что Мику для «разгона» стабильно требовалось два сезона. Первый год в немецкой «Ф-4», европейской «Ф-3» и «Формуле-2» немец заканчивал не выше десятого места. А вот уже на следующий год выстреливал до титулов или топ-2.
Кроме того, многие не понимали тенденции, согласно которой результаты первых частей некоторых чемпионатов не предвещали побед. На подиум Мик порой вставал очень неожиданно, из-за чего его часто обвиняли в «блате» — якобы ему «дарят» титул из-за фамилии отца.
Под крылом «Хаас»
Несмотря на слухи и сплетни, Шумахер-младший все же оказался в королевских гонках. Это было выгоднейшее сотрудничество для всех, ведь к Мику было приковано огромное внимание, что шло только на пользу небольшой и бедной команде «Хаас». А молодой пилот цепко ухватился за открывшуюся перед ним возможность, пусть под крылом и не самого яркого и стабильного коллектива. Большинство гонщиков, получающих шанс в «Ф-1», прекрасно понимают — соглашаться необходимо на любой вариант.
К сожалению, в случае Мика Шумахера этот выбор чуть не стоил ему карьеры. Американская «Хаас» выступает в «Формуле-1» лишь с 2016 года. За все это время команда прославилась постоянной сменой пилотов, импульсивным руководителем Гюнтером Штайнером, но что самое главное — отвратительной финансовой ситуацией и чуть ли не самым слабым болидом в пелотоне. В 2021 году машина «Хаас» откровенно отстала от своих соперников, была медленной и практически не развивалась по ходу сезона. Пусть Шумахер-младший и обходил своего напарника россиянина Никиту Мазепина, это ничего не значило — оба стабильно ехали в хвосте и совсем не приносили команде очков. Выходит, что Мик был обречен не на успех, а на стремительную потерю репутационного капитала, который он копил по дороге к своей мечте.
Неудачный союз
Не облегчали ситуацию и внутренние разлады — «Хаас» не смогла стать настоящей семьей, как того хотел Штайнер. Отношения между Миком и Никитой сильно хромали и были напряженными практически с самого начала. Мазепин не мог смириться с тем, что Шумахер-младший обходит его, и требовал предоставить ему такой же болид, как у его коллеги. Причиной ссор часто становились и инциденты на трассе — россиянин нередко агрессивно защищался от Мика. Особенно запомнился эпизод на «Гран-при Азербайджана», когда Мазепин почти врезался в Шумахера при попытке блокировать обгон. Тогда Мик был уверен, что Никита «пытался убить обоих».
Со временем немец все чаще стал открыто выражать недовольство поведением напарника. Иногда, впрочем, жестко действовал и Шумахер — например, во время квалификации гоночного уик-энда в Нидерландах Мик с разрешения инженеров обогнал Мазепина и не отдал ему позицию, когда первым должен был быть российский спортсмен.
«Если ты делаешь это один раз — по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно», — говорил тогда Никита.
Взаимодействие двух сокомандников в паддоке становилось все более холодным. В отличие от других партнеров, они редко общались и намеренно избегали совместных мероприятий. Попытки Штайнера сгладить ситуацию не давали результатов, и конфликт так и не удалось уладить до конца сезона. Впрочем, он угас самостоятельно — в 2022-м «Хаас» разорвала контракт с Никитой по политическим причинам.
Система дала сбой
Казалось, во втором сезоне после дебюта Мик должен был окрепнуть, привыкнуть к улучшенному болиду и начать выбиваться в лидеры, как в младших «Формулах». Все были уверены, что на пользу пойдет и смена напарника на более опытного гонщика — вторым пилотом в «Хаасе» стал Кевин Магнуссен. Он вернулся после годичного перерыва и быстро адаптировался, уже в первой гонке в Бахрейне приехав пятым. Его стабильность и опыт начали сильно контрастировать с ошибками Мика, которых стало появляться все больше и больше.
Самой громкой была авария на «Гран-при Саудовской Аравии», когда болид Шумахера-младшего буквально разорвало пополам, затем «отгремела» гонка в Монако, во время которой Мик вновь разбил машину в почти аналогичном стиле. Инциденты не только ставили под вопрос надежность пилота, но и наносили удар по и без того скромному бюджету «Хаас» — общие затраты на ремонты оценивались в миллионы долларов. Гюнтер Штайнер, который всего несколько месяцев назад восхищался союзом опыта и молодости, не боялся откровенно высказываться о наследнике Шумахера.
Вместо того чтобы защищать своего спортсмена и сглаживать углы, он давил на пилота и открыто критиковал его в СМИ, вызывая тем самым еще больший ажиотаж. Руководитель американской команды жаловался на молодого гонщика, говорил о своем разочаровании и даже называл некоторые действия Мика «недопустимыми на этом уровне». Впрочем, так Штайнер вел себя всегда со всеми «неугодными» — возможно, пытался сместить всю вину на пилота.
В защиту Шумахера-младшего стоит отметить, что аварии и крушения — неотъемлемая часть «Формулы-1». И в списке самых «проблемных» спортсменов значились и Льюис Хэмилтон с Карлосом Сайнсом, которые тоже приносили многомиллионные ущербы своим командам. К сожалению, лишь в середине сезона 2022-го Мик смог показать результаты — в Сильверстоуне он занял восьмое место, а затем пришел шестым в Австрии. Этой стабильности не хватило — к концу сезона «Хаас» приняла решение не продлевать контракт с немцем.
«Я был выбит из колеи и не защищался, потому что был застенчив. Но в конечном счете, чтобы выступать, нужна уверенность в себе и поддержка. Сегодня я бы лучше защищал себя», — уверен Мик.
«Формула-1» — не предел, но мечта
После ухода из «Хаас» Шумахер-младший оказался на перепутье — главная цель его жизни была чуть ли не разрушена. Однако опускать руки он не собирался и выбрал дорогу, похожую на «перезагрузку» карьеры. Немец оказался в резервном составе «Мерседес». Руководитель Тото Вольф прекрасно отзывался о гонщике и отмечал, что у того просто не оказалось возможности по-настоящему показать себя в «Ф-1». Пусть в боевой состав золотой команды Мик не попал, лишний раз он зарекомендовал себя как «парень, которого недооценили».
В 2024-м наследник великой фамилии после ухода с роли резервиста подписал контракт с «Альпин» и дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе гиперкаров. В текущем сезоне он продолжил борьбу. Экипаж уже успел встать на подиум — на третьем этапе «6 часов Спа» команда заняла третье место. Однако Мик не прекращает грезить о «Формуле-1». Он никогда не переставал говорить о том, что все еще мечтает стать пилотом серии.
«В возрасте 11 лет я решил, что хочу выступать там. Это по-прежнему моя цель, эта серия была и остается мечтой всей моей жизни. Мне все еще нужно свести счеты с “Формулой-1”, и я хочу еще раз проявить себя в ней», — цитирует слова гонщика Bild am Sonntag.
Он уверен, что сегодня имеет все необходимое для повторного старта. А многие эксперты видят хороший момент для возобновления карьеры. Так, четырехкратный чемпион Себастьян Феттель уверен, что Мик может возвратиться в «Ф-1» в составе команды «Кадиллак», которая примет участие в чемпионате в 2026 году. Сам Шумахер-младший не отрицает такого исхода событий — он уже провел переговоры с представителями коллектива на «Гран-при Майами». Кроме того, вместе со своим менеджером немец побывал на закрытом мероприятии, на котором были представлены логотип и символика бренда.
Бывший пилот «Формулы-1» настроен очень серьезно — он даже нанял консультанта по гоночным вопросам. Советником стал победитель «24 часов Нюрбургринга», чемпион ФИА GT в классе GT2 и двукратный чемпион серии АmLMS в классе GT Дирк Мюллер, который в свое время прекрасно общался с Михаэлем. Он уверен, что Мик сможет достичь всех поставленных целей, и готов помогать ему на его пути.
«У него есть все необходимое, чтобы заявить о себе в аквариуме с акулами “Формулы-1”. Сегодня Мик намного лучше готов, чем когда дебютировал в 2021-м. Он не оглядывается назад и смотрит только вперед. Я очень заинтересован в том, чтобы помочь ему», — цитирует Дирка Motorsport-Magazin.
Увы, Михаэль Шумахер вряд ли уже увидит возможный подъем сына. После страшной трагедии в 2013 году, когда великий гонщик получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, состояние звезды «Феррари» остается закрытой темой, и, судя по всему, улучшений не наблюдается. Семья тщательно оберегает частную жизнь легендарного Шумахера, который, по словам представителей фамилии, «здесь, но по-другому». Известно, что он больше не может говорить и нормально передвигаться. Вполне вероятно, именно поэтому многие так надеются на молодого Мика, который готов бороться за память и наследие отца.
Екатерина Мурачёва