Шумахер снова на старте? Сын легенды пытается вернуться в «Формулу-1»

К сожалению, в случае Мика Шумахера этот выбор чуть не стоил ему карьеры. Американская «Хаас» выступает в «Формуле-1» лишь с 2016 года. За все это время команда прославилась постоянной сменой пилотов, импульсивным руководителем Гюнтером Штайнером, но что самое главное — отвратительной финансовой ситуацией и чуть ли не самым слабым болидом в пелотоне. В 2021 году машина «Хаас» откровенно отстала от своих соперников, была медленной и практически не развивалась по ходу сезона. Пусть Шумахер-младший и обходил своего напарника россиянина Никиту Мазепина, это ничего не значило — оба стабильно ехали в хвосте и совсем не приносили команде очков. Выходит, что Мик был обречен не на успех, а на стремительную потерю репутационного капитала, который он копил по дороге к своей мечте.